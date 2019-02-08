"Университет гамбургерологии" появится в Москве

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Руководителей компании McDonald's начнут готовить в "Университете гамбургерологии", который откроется в Москве. Процесс получения государственной аккредитации вуза начнется в середине текущего года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора компании в России Марка Карена.

Сотрудники ресторанов смогут учиться бесплатно. Программа "Университета гамбургерологии" будет направлена на развитие их лидерских качеств.

По словам Карена, сейчас все учебные материалы уже переведены на русский язык. Будущие преподаватели также готовы передать свои знания, однако остаются еще некоторые технические детали.

"Пока преждевременно говорить о том, какую именно специальность будут получать студенты. Но в основном обучающие программы будут направлены на развитие лидерских качеств, потому что основная задача нашего учебного центра – это подготовка будущих лидеров и руководителей, которые поведут "Макдоналдс" в будущее", – отметил Карена.

Он добавил, что инвестиции в обучение и развитие персонала остаются неотъемлемой частью корпоративной философии компании. Примечательно, что в новый университет примут не только граждан РФ, но и русскоязычных сотрудников из других стран.

Ранее Марк Карена заявил, что McDonald's может начать продавать пиво в отдельных ресторанах. Он подчеркнул, что все зависит от интересов посетителей.