McDonald's может начать продавать пиво в отдельных ресторанах РФ

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Отдельные рестораны McDonald's в РФ могут начать продавать пиво. Гендиректор сети в России Марк Карена отметил, что это произойдет, если у посетителей будет спрос к напитку, передает РИА Новости.

"Наши гости в основном видят нас как место для всей семьи, поэтому пока в "Макдоналдс" в России нет пива. Но мы открыты к новым идеям", – заявил Карена.

Прежде представитель сети утверждал, что в 2019 году McDonald’s собирается открыть 60 новых предприятий в России. В настоящее время в стране работает свыше 680 ресторанов McDonald’s. На должность гендиректора сети в России Карена был назначен в сентябре минувшего года.