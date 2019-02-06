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06 февраля, 20:52

McDonald's может начать продавать пиво в отдельных ресторанах РФ

общество еда

06 февраля, 20:52

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов

Отдельные рестораны McDonald's в РФ могут начать продавать пиво. Гендиректор сети в России Марк Карена отметил, что это произойдет, если у посетителей будет спрос к напитку, передает РИА Новости.

"Наши гости в основном видят нас как место для всей семьи, поэтому пока в "Макдоналдс" в России нет пива. Но мы открыты к новым идеям", – заявил Карена.

Прежде представитель сети утверждал, что в 2019 году McDonald’s собирается открыть 60 новых предприятий в России. В настоящее время в стране работает свыше 680 ресторанов McDonald’s. На должность гендиректора сети в России Карена был назначен в сентябре минувшего года.

общество еда

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