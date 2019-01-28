Неизвестный с ножом и баллончиком напал на сотрудника McDonald's

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Неизвестный угрожал ножом сотруднику McDonald's и брызнул ему в лицо из газового баллончика. Инцидент произошел в ресторане быстрого питания рядом со станцией метро "Новослободская", рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах города.

По информации правоохранителей, в полицию сообщили о нападении на одного из сотрудников кафе McDonald's по улице Новослободская. Неизвестный "распылил ему в лицо содержимое газового баллоничка и пригрозил ножом", уточнил собеседник агентства.

По его словам, после нападения злоумышленник скрылся, а потерпевший ожидает приезда полиции.