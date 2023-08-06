Обнаруженный в районе пляжа "Любимовка" в Севастополе объект был не миной – Развожаев

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Обнаруженный в 100 метрах от берега Севастополя рядом с пляжем "Любимовка" объект не является миной, тревога была ложной, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что сотрудники спецслужбы флота уже проверили неизвестный обхект, находящийся в море.

"Оказалось, что тревога ложная и это – не мина", – рассказал Развозжаев.

Ранее рядом с пляжем "Любимовка" была обнаружена морская мина, она двигалась в сторону Северной бухты. Развожаев отмечал, что все оперативные службы были оповещены о произошедшем и мину планировалось уничтожить.

До этого в районе Севастополя удалось уничтожить надводный беспилотник. Губернатор города отмечал, что российские военные уничтожили объект на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне.

В связи с обнаружением беспилотников было ограничено движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.



В акватории в районе Севастополя обнаружен надводный беспилотник