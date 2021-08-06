Названа предварительная причина крупного ДТП в Ростовской области

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Представитель управления ГИБДД России по Ростовской области рассказал о причине крупного ДТП с девятью автомобилями на трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе. По его словам, это произошло из-за нарушения правил движения водителем грузовика, пишет РИА Новости.

"По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение водителем грузового автомобиля безопасной дистанции", – говорится в сообщении.

Крупная авария произошла на участке трассы М-4 "Дон" в Ростовской области 6 августа. На дороге столкнулись семь легковых и две грузовые машины. В результате происшествия погибли три человека, включая двоих детей. Еще четыре человека госпитализированы.