Квартиру в центре Москвы обокрали на 5 миллионов рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный похитил имущество из квартиры в центре Москвы на общую сумму в 5 миллионов рублей, сообщает источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что среди пропавших предметов – столовое серебро XIX века, серебряный сервиз, икона "Спаситель".

"Поступило заявление от гражданки 1980 года рождения, неработающей, о том, что неустановленное лицо, находясь в квартире по адресу улица Новая Басманная, дом 16, строение 4, путем свободного доступа, тайно похитило принадлежащее ей имущество, а именно серебряную вазу пробы 925 весом 6 килограммов, столовое серебро XIX века – 167 предметов весом 9 килограммов, серебряный русский сервиз общим весом 5 килограммов, икону "Спаситель", бронзовое бра, две декоративные вазы, а всего имущества на общую сумму 5 миллионов рублей", – приводит Агентство "Москва" сообщение источника.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").

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