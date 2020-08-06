Квартиру в центре Москвы обокрали на 5 миллионов рублей

09:56
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Неизвестный похитил имущество из квартиры в центре Москвы на общую сумму в 5 миллионов рублей, сообщает источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что среди пропавших предметов – столовое серебро XIX века, серебряный сервиз, икона "Спаситель".
"Поступило заявление от гражданки 1980 года рождения, неработающей, о том, что неустановленное лицо, находясь в квартире по адресу улица Новая Басманная, дом 16, строение 4, путем свободного доступа, тайно похитило принадлежащее ей имущество, а именно серебряную вазу пробы 925 весом 6 килограммов, столовое серебро XIX века – 167 предметов весом 9 килограммов, серебряный русский сервиз общим весом 5 килограммов, икону "Спаситель", бронзовое бра, две декоративные вазы, а всего имущества на общую сумму 5 миллионов рублей", – приводит Агентство "Москва" сообщение источника.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").
Ранее в столице девушка обокрала свою пожилую родственницу. Ущерб 73-летней женщины составил примерно 450 тысяч рублей.
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