Движение на Тверской в сторону области открыто по всем полосам

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Движение транспорта на улице Тверской в сторону области открыто по всем полосам после ДТП, сообщили в ЦОДД.

Движение транспорта в сторону области осуществляется по всем полосам. В центр - осуществляется по 3-й и 4-й. https://t.co/UzCJsZf0lB — ЦОДД (@gucodd) 6 августа 2019 г.



Ранее на Тверской перекрыли два ряда в сторону области из-за аварии. В районе дома № 27, строения 1, столкнулись четыре автомобиля, пострадали четыре человека. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Вечером в понедельник стало известно о крупной аварии на МКАД. Пять машин столкнулись в районе Химкинского моста – участниками ДТП стали "Газель", микроавтобус и три авто. Пострадали три человека.