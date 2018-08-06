"Газель" перевернулась после столкновения с полицейской машиной в центре столицы

"Газель" перевернулась в результате столкновения с патрульным автомобилем полиции. ДТП произошло в Красносельском районе Москвы, сообщили в ГИБДД ГУ МВД по столице, передает Агентство "Москва".

Как отмечается, столкнулись автомобили на улице Садовая-Спасская в районе дома номер 11.

В результате "Газель" перевернулась и оба транспортных средства загорелись.

В ведомстве отметили, что возгорание быстро ликвидировали огнетушителями.

По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на МКАД в столичном районе Ясенево столкнулись три автомобиля. Авария произошла на 37 километре внешней стороны МКАД.