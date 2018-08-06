Три автомобиля столкнулись на МКАД в районе Ясенево

Фото: depositphotos/blinow61

На МКАД в столичном районе Ясенево столкнулись три автомобиля. Авария произошла на 37 километре внешней стороны МКАД, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщил собеседник агентства, произошло столкновение машин BMW, Hyundai и Toyota.

В пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по столице сообщили, что в аварии пострадал один человек. Пострадавший получил незначительные травмы.

Подробности происшествия устанавливаются. На месте работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что авария произошла на внутренней стороне Садового кольца, в районе Мясницкой улицы. В результате ДТП опрокинулся и загорелся грузовик. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб потушили возгорание.