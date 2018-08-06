Движение на Мясницкой и Садовом кольце ограничили из-за ДТП с грузовиком

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Левый ряд на Мясницкой улице и четыре ряда на Садовом кольце перекрыты для проезда из-за аварии с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения".

По данным ЦОДД, авария произошла на внутренней стороне Садового кольца, в районе Мясницкой улицы. В результате ДТП опрокинулся и загорелся грузовик. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб потушили возгорание. Пострадавших нет.

"Сейчас занят левый ряд по улице Мясницкая и четыре ряда по Садовому кольцу", – цитирует сообщение ЦОДД Агентство "Москва". В ведомстве рекомендовали водителям объезжать проблемный участок.