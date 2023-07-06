В крови местоблюстителя патриарха Грузии обнаружили тяжелые металлы

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В крови местоблюстителя Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго владыки Шио обнаружили тяжелые металлы, что говорит о том, что его могли отравить. Об этом сообщил руководитель службы по связям с общественностью патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе.

По его словам, распространяемая информация об отравлении местоблюстителя патриарха частично правдива.

"У нас есть факт, что в анализе крови владыки Шио есть определенные изменения. Обнаружены тяжелые металлы выше нормы", – цитирует Джагмаидзе ТАСС.

В апреле экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его отравили в грузинской тюрьме, и сейчас он умирает. По его словам, в заключении его здоровье резко ухудшилось. Он отметил, что в его организме есть признаки отравления тяжелыми металлами.

В ходе заседания 3 июля Саакашвили показал на камеру, насколько он похудел за время содержания под стражей. На кадрах видны впалые щеки бывшего президента. Также он показал торчащие ребра и впалый живот.

Саакашвили сообщил, что не успел доесть хинкали перед задержанием