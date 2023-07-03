Зеленский поручил МИД предписать послу Грузии покинуть Украину для консультаций

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Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел вызвать посла Грузии на Украине и передать ему решительный протест и предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с грузинскими властями, сообщает ТАСС.

По его словам, посол должен передать властям Грузии призыв передать Украине для лечения бывшего президента Михаила Саакашвили, который является украинским гражданином.

Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября 2022 года. Позже в этот же день его задержали. Генпрокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинение по делу о незаконном пересечении государственной границы. В отношении него, помимо этого, возбуждено несколько уголовных дел.

После ухудшения состояния Саакашвили перевели в тюремную больницу, а позже – в военный госпиталь. В декабре того же года Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави.

В ходе заседания 3 июля Саакашвили показал на камеру, насколько он похудел за время содержания под стражей. На кадрах видны впалые щеки бывшего президента. Также он показал торчащие ребра и впалый живот.

Саакашвили сообщил, что не успел доесть хинкали перед задержанием