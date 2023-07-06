Пожар на АЗС в центре Москвы ликвидировали

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Пожарные ликвидировали возгорание на автозаправочной станции в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

"Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 10:06 загорание было полностью ликвидировано", – говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара достигала трех квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Утром 6 июля одна из колонок загорелась на АЗС на пересечении Комсомольского проспекта и ТТК. Сообщение о возгорании поступило в 09:39. Спустя примерно 20 минут оно было локализовано.

