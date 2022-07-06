Лодка с 9 людьми опрокинулась в Якутии

16:16
Фото: ТАСС/Ладислав Карпов
Лодка с 9 людьми опрокинулась на реке Булгуруме в Якутии. Пассажиры, включая двоих детей, выбрались на берег, водителя унесло течением, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по региону.
Происшествие случилось в 19 километрах от села Аргас. На данный момент ведется поиск водителя. В нем задействованы представители МЧС, Кобяйского участка центра ГИМС, полиции и волонтеры.
По факту ЧП организовало доследственную проверку Следственное управление на транспорте СК РФ.
"В настоящее время ведется поиск мужчины, следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего", – отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что при переправе через реку в НАО погиб первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян.
Вторым погибшим стал директор VK по закупкам Сергей Мерзляков. Как сообщалось в СМИ, спасатели, вылетевшие на место происшествия, обнаружили тела с признаками переохлаждения.
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