Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб при опрокидывании квадроцикла в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось в поселке Михайлово-Ярцевское, в жилищно-строительном кооперативе "Сепягино" возле дома 4.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее первый замгендиректора VK Владимир Габриелян погиб при переправе через реку в Ненецком автономном округе. По данным источника в экстренных службах, спасатели, вылетевшие на место происшествия, обнаружили тело с признаками переохлаждения.