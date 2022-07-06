11:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Подмосковные врачи спасли 11-летнюю девочку с ножевым ранением сердца. Об этом сообщает пресс-служба столичного Минздрава.
Отмечается, что девочка поступила в Щелковскую областную больницу в крайне тяжелом состоянии.
"Пациентка поступила к нам в крайне тяжелом состоянии, с потерей 600 миллилитров крови. Мы экстренно провели операцию. Ушили рану сердца, поставили дренажи в правую и левую плевральную полости. Подключили девочку к искусственной вентиляции легких", – рассказал главврач больницы Антон Демидов.
По его словам, благодаря слаженным действиям состояние ребенка удалось стабилизировать.
Девочку перевели для наблюдения в МОНИКИ имени Владимирского в отделение кардиохирургии. Врачи считают, что состоянию ребенка сейчас ничего не угрожает.
11-летнюю девочку доставили в больницу с ножевым ранением ночью 3 июля, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. 42-летнему отцу пострадавшей предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после отравления восьми детей в частном детском саду в Москве. Всем пострадавшим потребовалась госпитализация.
В настоящий момент Хорошевская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту инцидента. В том числе рассматривается оказание услуг питания в учреждении, которые предоставляла коммерческая организация.
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