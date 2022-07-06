Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Подмосковные врачи спасли 11-летнюю девочку с ножевым ранением сердца. Об этом сообщает пресс-служба столичного Минздрава.

Отмечается, что девочка поступила в Щелковскую областную больницу в крайне тяжелом состоянии.

"Пациентка поступила к нам в крайне тяжелом состоянии, с потерей 600 миллилитров крови. Мы экстренно провели операцию. Ушили рану сердца, поставили дренажи в правую и левую плевральную полости. Подключили девочку к искусственной вентиляции легких", – рассказал главврач больницы Антон Демидов.

По его словам, благодаря слаженным действиям состояние ребенка удалось стабилизировать.

Девочку перевели для наблюдения в МОНИКИ имени Владимирского в отделение кардиохирургии. Врачи считают, что состоянию ребенка сейчас ничего не угрожает.

11-летнюю девочку доставили в больницу с ножевым ранением ночью 3 июля, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. 42-летнему отцу пострадавшей предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после отравления восьми детей в частном детском саду в Москве. Всем пострадавшим потребовалась госпитализация.

В настоящий момент Хорошевская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту инцидента. В том числе рассматривается оказание услуг питания в учреждении, которые предоставляла коммерческая организация.

