Двух девушек в Москве обстреляли после отказа в знакомстве

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Мужчина обстрелял двух девушек из травматического оружия после отказа в знакомстве на западе Москвы, сообщили Агентству "Москва" в столичном главке МВД.

Инцидент произошел на улице Минская в пятницу вечером. Указывается, что с девушками хотели познакомиться четверо молодых людей, однако они получили отказ.

Мужчина произвел выстрелы в сторону девушек, после чего компания скрылась. Сотрудники полиции принимают меры к задержанию. Девушки от госпитализации отказались.

27 июня в столице задержали троих приезжих, которые обстреляли мужчину и женщину из травматического пистолета. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.