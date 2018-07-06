Площадь пожара в жилом доме в центре Москвы составляет 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

"Площадь загорания в доме 43, строение 3 на улице Пятницкая составляет 200 квадратных метров", – заявили представители спасателей.

Ранее сообщалось, что пламя перекинулось на крышу здания. Возгоранию присвоили второй уровень сложности. Подъезд техники к месту происшествия затруднен.

Отмечалось также, что 20 жильцов первых этажей самостоятельно покинули горящее здание. Сведений о пострадавших не поступало.