Медики спасли младенца из раскаленной до 50 градусов машины на Урале

Фото: телеграм-канал "Здоровье уральцев|Минздрав Свердловской области"

Врачи, прибывшие на скорой помощи в город Серов Свердловской области, спасли запертого в машине годовалого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

По данным ведомства, мать оставила своего сына в закрытой машине под палящим солнцем и ненадолго ушла. Днем столбик термометра в регионе поднялся до 32 градусов. В связи с этим температура воздуха внутри машины за несколько минут повысилась до 50 градусов.

Вернувшись, женщина не смогла открыть машину и позвонила в службу 112. На место происшествия прибыли врачи, полицейские и пожарные. Последние поливали автомобиль из брандспойта холодной водой, чтобы охладить транспортное средство.

Спасатели хотели разбить окно машины, однако женщина не разрешила им это сделать. Пока экстренные службы пытались открыть автомобиль, фельдшер Наталья Федорова и ее коллега Константин Чабаненко отвлекали ребенка, чтобы он не плакал.

Врачи все же настояли на том, что нужно разбить окно. Они объяснили, что мальчику угрожает опасность. Пожарные с помощью специальных инструментов приняли экстренные меры и вытащили ребенка.

В министерстве уточнили, что фельдшеры после произошедшего охладили малыша, измерили ему температуру, сатурацию и, убедившись в стабилизации состояния, передали ребенка матери. Для контроля за состоянием здоровья младенца женщине посоветовали записаться на прием к участковому педиатру.

Ранее председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин объяснял, что в раскаленном на жаре салоне автомобиля у запертых там детей и животных есть считанные минуты на выживание.

По его словам, в такую погоду температура в машине поднимается очень быстро. Эксперт предупредил, что в раскаленном салоне она может быть на несколько десятков градусов выше уличной. По сути, автомобиль в жару превращается в "парник на колесах".

Кроме того, Гринин призвал не оставлять в салоне газовые баллончики, аэрозоли и другие подобные вещи: при перегреве они могут взорваться с эффектом, сопоставимым с небольшой гранатой.

