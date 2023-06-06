Экс-главу Минздрава Херсонской области арестовали по обвинению в хищении 26,5 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Следком"

Управление Следственного комитета (СК) РФ по Херсонской области возбудило в отношении бывшего исполняющего обязанности регионального Минздрава уголовное дело по факту присвоения вверенных ему средств в особо крупном размере. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По версии следствия, мужчина присвоил себе 26,5 миллиона рублей, которые выделялись на зарплату сотрудникам Херсонской городской клинической больницы в период с 1 сентября 2022 года по 14 апреля 2023 года.

"В результате совместно проведенных сотрудниками регионального следственного управления и УФСБ России по Херсонской области следственных действий и оперативных мероприятий фигурант задержан", – говорится в сообщении.

На время следствия чиновник будет заключен под стражу. Расследование дела продолжается.

До этого в отношении бывшего главы Минздрава Иркутской области Якова Сандакова возбудили третье уголовное дело.

По версии следствия, мужчина легализовал полученные преступным путем средства, купив квартиру в Москве. Сами деньги он ранее получил в качестве вознаграждения за помощь в заключении госконтракта на поставку эндоскопических систем.

