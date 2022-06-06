Более 20 человек отравились роллами в Тольятти

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Фото: depositphotos/Kesu01
Более 20 человек отравились роллами из доставки в Тольятти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Самарской области.
"С 3 июня в скорую Тольятти обратились 22 человека с признаками пищевой токсикоинфекции. Среди них – трое детей и беременная женщина. Как выяснилось, все они до этого ели роллы, заказанные в одной компании", – сказали в региональном министерстве.
Там уточнили, что 11 человек были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, остальные проходят лечение дома.
По факту отравления начали расследование Роспотребнадзор, СК и прокуратура. Ситуация находится на контроле главы Самарской области Дмитрия Азарова.
Ранее уголовное дело возбудили в Тобольске по факту распространения инфекционного заболевания среди 40 детей в детском саду. По данным тюменской областной прокуратуры, дети отравились куриными грудками, не соответствующими критериям безопасности.
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