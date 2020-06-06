06 июня, 22:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы
375 приусадебных участков остаются подтопленными в Подмосковье, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС РФ.
В ведомстве сообщили, что за 6 июня частично затопленными оказались 229 участков. В этот же день специалисты МЧС ликвидировали последствия ливней на 154 участках. Кроме того, от воды освободили два участка дороги, один мост и восемь частных домов.
"По состоянию на 21:00 6 июня 2020 года в 17 муниципальных образованиях (44 садоводческих некоммерческих товарищества и семь населенных пунктов) остаются подтопленными 375 приусадебных участков", – рассказали в МЧС.
В пресс-службе ведомства добавили, что населению оказывается помощь. В случае необходимости производится эвакуация людей.
"Угрозы жизни и здоровью граждан нет, ситуация под контролем", – отметили в МЧС.
За 6 июня было ликвидировано 4214 кубометров воды. Всего же, по данным ведомства, с 30 мая по 6 июня специалисты откачали 43 861 кубометров.
В результате сильных дождей в Подмосковье затопило множество дачных участков. В некоторых районах Московской области ливни размыли дороги и поспособствовали выходу рек из берегов.
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