Фото: портал мэра и правительства Москвы

375 приусадебных участков остаются подтопленными в Подмосковье, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС РФ.

В ведомстве сообщили, что за 6 июня частично затопленными оказались 229 участков. В этот же день специалисты МЧС ликвидировали последствия ливней на 154 участках. Кроме того, от воды освободили два участка дороги, один мост и восемь частных домов.

"По состоянию на 21:00 6 июня 2020 года в 17 муниципальных образованиях (44 садоводческих некоммерческих товарищества и семь населенных пунктов) остаются подтопленными 375 приусадебных участков", – рассказали в МЧС.

В пресс-службе ведомства добавили, что населению оказывается помощь. В случае необходимости производится эвакуация людей.

"Угрозы жизни и здоровью граждан нет, ситуация под контролем", – отметили в МЧС.

За 6 июня было ликвидировано 4214 кубометров воды. Всего же, по данным ведомства, с 30 мая по 6 июня специалисты откачали 43 861 кубометров.

В результате сильных дождей в Подмосковье затопило множество дачных участков. В некоторых районах Московской области ливни размыли дороги и поспособствовали выходу рек из берегов.