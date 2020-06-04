Юрист рассказал, как получить компенсацию за подтопленный участок

14:11
Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"
Многие дачные участки в Подмосковье пострадали от обильных осадков за последнее время. Юрист, адвокат Андрей Понасюк рассказал Москве 24, как и от кого можно получить компенсацию ущерба.
Адвокат заявил, что 90% СНТ обустраивают свои хозяйства всеми необходимыми коммуникациями за счет общего фонда, формирующегося из взносов самих дачников. Следовательно, по мнению эксперта, возмещение ущерба должно происходить именно из этого фонда.
Понасюк пояснил, что сначала необходимо направить письменную претензию напрямую к правлению СНТ. Если они в течение 14–30 дней не отвечают либо отказывают в возмещении, тогда можно обращаться в суд.
"В суд через иск взыскания расходов на возмещение ущерба имуществу в связи с ненадлежащим выполнением СНТ своих обязанностей на имя самого СНТ в лице председателя", – отметил юрист.
Ранее в пресс-службе областного главка МЧС сообщили, что, по данным на 2 июля, количество подтопленных приусадебных участков в Подмосковье увеличилось до 600.
В ведомстве уточнили, что в 11 муниципальных образованиях (28 СНТ) остаются подтопленными 577 приусадебных участков, 12 дачных домов, мост, размыт участок дороги.
Подтопления на территории Московской области вызваны обильными дождями, которые продолжались 30 и 31 мая. 1 июня Следственный комитет начал проверку по факту подтоплений в Красногорске из-за отсутствия ливневых стоков.
Как жители затопленных СНТ помогают друг другу
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