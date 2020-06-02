В Подмосковье количество подтопленных приусадебных участков выросло почти до 600

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Количество подтопленных приусадебных участков в Подмосковье увеличилось почти до 600, рассказали ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 18:00 в 11 муниципальных образованиях (28 СНТ) остаются подтопленными 577 приусадебных участков, 12 дачных домов, мост, размыт участок дороги.

К вечеру подтопления придомовых участков и дачных домов были зафиксированы в Солнечногорске, Дмитрове, Щелкове, городских округах Богородский и Краснознаменский.

С 30 мая от воды уже освобождены 185 приусадебных участков, 25 дачных домов и два участка дороги. За прошедшие сутки аварийные службы откачали почти 5 тысяч кубометров воды с подтопленных территорий.

Всего с начала проливных дождей откачано более 11 тысяч кубометров воды. В главке подчеркнули, что угрозы жизни и здоровью граждан нет.

Подтопления на территории Московской области вызваны обильными дождями, которые продолжались 30 и 31 мая. 1 июня Следственный комитет начал проверку по факту подтоплений в Красногорске из-за отсутствия ливневых стоков.

В центре погоды "Фобос" сообщили, что в ночь на 4 июня в Москве пройдут экстремальные ливни – за сутки в городе может выпасть почти половина месячной нормы осадков. Дожди ожидаются и в среду, 3 июня.