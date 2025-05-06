Пенсионерке из Тюмени выплатят 400 тыс руб после падения с самоката в памп-парке

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Спортшколу № 2 в Тюменской области обязали выплатить пенсионерке 400 тысяч рублей за полученную травму в памп-парке. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в мае 2023 года 61-летняя женщина гуляла с внуком в парке "Затюменский". После они решили покататься на самокате в памп-парке. Однако во время спуска на конструкции "волна" пенсионерка упала. В результате она получила множественные переломы левой ноги. Ей пришлось сделать операцию.

По факту произошедшего прокуратура провела проверку в связи с ненадлежащим содержанием элементов скейт-площадки в парке. Было выявлено, что конструкция "волна", которая принадлежит спортшколе, имеет дефекты в виде отслоений, отщепов и сколов древесины.

Спустя время судом было принято решение о взыскании компенсации морального вреда в пользу пенсионерки. Исполнение этого требования проконтролирует надзорное ведомство.



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