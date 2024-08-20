Ставший инвалидом екатеринбуржец отсудил 1,3 млн рублей за падение с крыльца

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Житель Екатеринбурга, который стал инвалидом в результате падения с заледеневшего крыльца магазина, отсудил у торговой сети возмещение причиненного ущерба. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на решение Свердловского областного суда, опубликованного на сайте.

Инцидент произошел с мужчиной у магазина "Магнит у дома" в феврале 2020 года. Из-за падения на неочищенном от льда крыльце у 42-летнего екатеринбуржца диагностировали перелом правого бедра, в связи с чем ему пришлось перенести сразу несколько операций. В результате пострадавший стал инвалидом третьей группы.

На лечение ему понадобилось около 400 тысяч рублей. Мужчина решил обратиться в суд с иском к ПАО "Магнит", чтобы взыскать с компании расходы на восстановление, а также компенсацию морального ущерба. По итогу к ответственности за этот инцидент привлекли АО "Тандер" и ООО "Гранд", которые являются собственниками помещения на улице Кузнецова, где и находился магазин. Суд потребовал от них выплатить пострадавшему 1,3 миллиона рублей.

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