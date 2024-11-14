Замдиректора ДК в Тобольске осужден за падение ребенка с потолка

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Тобольский городской суд назначил 3,5 года принудительных работ с удержанием 5% в доход государства замдиректора Дома культуры "Синтез" по делу о халатности при организации новогоднего утренника для детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры и судебной системы Тюменской области.

По данным ведомства, в декабре прошлого года женщина привела на утренник собственных детей в возрасте 5 и 7 лет. Старший зашел в техническое помещение, расположенное на третьем этаже, и через незапертую дверь забрался в вентиляционную камеру над подвесным потолком. В результате ребенок упал на пол с 6-метровой высоты, где проводилось мероприятие, и получил тяжелые травмы.

Как сообщили в прокуратуре, именно замдиректора был ответственным по трудовому договору за ситуации, которые исключают проникновение посторонних в технические помещения ДК "Синтез". При этом мужчина свою вину не признал, не попросил прощения у матери пострадавшего, а также не возместил моральный вред ребенку.

Однако по решению суда иски межрайонного прокурора и родителей пострадавшего были удовлетворены, в связи с чем "Синтез" должен будет выплатить компенсацию морального вреда на сумму 4 миллиона рублей. Кроме того, помимо принудительных работ, замдиректора не сможет на протяжении двух лет занимать государственные и муниципальные должности. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее водитель автобуса в Костроме зажал дверью голову 11-летней девочке и продолжил свой маршрут вместе с ребенком. По словам матери пострадавшей, пассажиры кричали водителю, чтобы он открыл дверь, однако тот, вероятно, не услышал.

После происшествия с матерью девочки не связывались ни водитель, ни его руководство. Девочке в результате защемило плечевой отдел. Разобраться в этой ситуации и возбудить уголовное дело по факту случившегося поручил глава СК РФ Александр Бастрыкин, а центральный аппарат ведомства поставил на контроль выполнение указания.

