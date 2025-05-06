Режим ЧС введен в Свердловской области после взрыва в доме

Фото: телеграм-канал "МЧС Свердловской области"

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Артемовском муниципальном округе Свердловской области после взрыва в многоквартирном доме. Об этом сообщает администрация округа в соцсети "ВКонтакте".

Оперативный штаб по ликвидации ЧС находится в здании территориального управления поселка Буланаш.

Как отметили в пресс-службе администрации , в пострадавшем доме 76 квартир. В 10 из них, включая квартиру, где произошел взрыв, никто не проживает. Точная причина произошедшего в настоящий момент устанавливается.

Взрыв произошел в пятиэтажном доме в поселке Буланаш во вторник, 6 мая. Из-за случившегося оказались повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда.

В результате 72 человека эвакуированы из здания, а в местной школе для жильцов был развернут оперативный пункт временного размещения.

В региональной прокуратуре сообщили, что причиной ЧП мог стать взрыв водонагревателя в одной из квартир жилого дома. В ведомстве также уточнили, что результате произошедшего пострадала девушка 1996 года рождения, которая жила в соседней квартире.