Площадь пожара у горы Самохвал в Хакасии выросла до 225 га

15:05
Фото: МЧС России/ТАСС
Площадь природного пожара в дачном массиве у горы Самохвал в Абакане выросла с 10 тысяч квадратных метров до 225 гектаров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Хакасия.
"К тушению пожара в дачном массиве Абакана привлечены вертолет МИ-8 МЧС России, пожарный поезд, 171 человек и 31 единица техники", – говорится в сообщении.
В результате пожара пострадала женщина, ее передали медицинским работникам. Кроме того, в городскую больницу доставлен мужчина с отравлениями продуктами горения. Эвакуированы 12 человек.
Ранее сообщалось, что сложная обстановка с пожарами в предстоящие майские праздники прогнозируется практических во всех федеральных округах России, за исключением Центрального.
Рост возгораний в данный период увеличивается почти на треть. Большая часть из них – это загорания сухой травы, лесной подстилки и неубранного мусора.
Площадь природного пожара у горы Самохвал в Хакасии выросла до 225 га
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