Площадь пожара у горы Самохвал в Хакасии выросла до 225 га

Фото: МЧС России/ТАСС

Площадь природного пожара в дачном массиве у горы Самохвал в Абакане выросла с 10 тысяч квадратных метров до 225 гектаров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Хакасия.

"К тушению пожара в дачном массиве Абакана привлечены вертолет МИ-8 МЧС России, пожарный поезд, 171 человек и 31 единица техники", – говорится в сообщении.

В результате пожара пострадала женщина, ее передали медицинским работникам. Кроме того, в городскую больницу доставлен мужчина с отравлениями продуктами горения. Эвакуированы 12 человек.

Ранее сообщалось, что сложная обстановка с пожарами в предстоящие майские праздники прогнозируется практических во всех федеральных округах России, за исключением Центрального.

Рост возгораний в данный период увеличивается почти на треть. Большая часть из них – это загорания сухой травы, лесной подстилки и неубранного мусора.