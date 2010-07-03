"Аэрофлот" начнет выплачивать компенсации 7 мая

По пять млн рублей выплатит "Аэрофлот" семьям погибших пассажиров
"Аэрофлот" начнет выплачивать компенсации пассажирам и семьям погибших в результате ЧП в аэропорту Шереметьево 7 мая, сообщает пресс-служба перевозчика.
По миллиону рублей выплатят пассажирам рейса SU1492, которым не потребовалась госпитализация. По 2 миллиона рублей выплатят госпитализированным.
Подать заявление на выплату можно в представительстве "Аэрофлота" в Мурманске или в офисах собственных продаж авиакомпании в Москве.
По 5 миллионов рублей выплатят родственникам за каждого погибшего пассажира. Для получения компенсации следует обращаться в "АльфаСтрахование" по телефону 8 (800) 333-0-999.
Указанные суммы "Аэрофлот" выплатит в дополнение к обязательным страховым выплатам, предусмотренным федеральным законодательством.
В пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС) отметили, что общая сумма страховых выплат может достигнуть 100 миллионов рублей.
По законодательству РФ, при причинении вреда жизни размер выплаты составляет не менее 2 миллионов 25 тысяч рублей, при причинении вреда здоровью размер выплат зависит от полученных травм и увечий, но не более страховой суммы, которая законом установлена в размере не менее 2 миллиона рублей.
Согласно Воздушному кодексу РФ, страховые выплаты экипажу и бортпроводникам составляют 1 миллион рублей. Также предусмотрены ежемесячные страховые выплаты несовершеннолетним детям погибших и другим лицам, имеющим на них право.
Ранее "Аэрофлот" опубликовал полный список пассажиров рейса SU1492 Москва – Мурманск. Ознакомиться с ним можно на сайте авиакомпании. В нем числятся 73 человека. По данным авиакомпании, из них выжили только 33 пассажира.
5 мая самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. После аварийной посадки лайнер загорелся. Возбуждено уголовное дело. К ЧП могли привести недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна или неблагоприятные метеоусловия.
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