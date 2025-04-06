Движение на МКАД было восстановлено после аварии с четырьмя автомобилями

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Утром 6 апреля было восстановлено движение для автотранспорта на внутренней стороне 38-го километра МКАД в Москве, где ранее столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на внутренней стороне 38-го км МКАД утром 6 апреля. Движение в районе аварии было затруднено на 2,7 километра, Дептранс Москвы призывал водителей выбирать пути объезда.