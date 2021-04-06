Паром с машинами и людьми унесло по Волге под Астраханью

Фото: ГУ МЧС России по Астраханской области

Паром с автомобилями и людьми унесло по Волге у села Замьяны Астраханской области после того, как сильный порыв ветра оборвал трос, рассказали в региональном главке МЧС. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В 14:00 (13:00 мск) нарушена работа паромной переправы у села Замьяны. Из-за сильного ветра произошел обрыв троса, паром отнесло ниже по течению на 5 километров. На пароме находятся девять автомобилей, десять человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия прибыла опергруппа спасателей. Информации о пострадавших нет.

Ранее в Иркутской области два грузовых автомобиля провалились под лед на озере Байкал. Пострадавших в результате происшествия нет, оба водителя живы. Причиной провала стал непрочный из-за потепления лед и многочисленные трещины.