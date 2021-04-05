На Байкале под лед провалились два грузовика

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5 апреля в Иркутской области два грузовых автомобиля провалились под лед на озере Байкал. Об этом сообщает ТАСС

"В центр ... поступило сообщение о том, что в акватории озера Байкал провалились под лед два грузовых автомобиля ЗИЛ-131, груженные досками", – рассказали в региональном главке МЧС.

Пострадавших в результате происшествия нет, оба водителя живы и здоровы.

Причиной провала стал непрочный из-за потепления лед и многочисленные трещины.

Ранее спасатели вытащили провалившихся под лед ребенка и пожилого мужчину на Канале имени Москвы. Один из спасателей в гидрокостюме добрался до пострадавших по воде, другой помог им забраться на борт судна на воздушной подушке. Мужчину и ребенка доставили на станцию, где оказали им первую помощь.