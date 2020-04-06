Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

Фото: скриншот видео mobrep.ru

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Ему было 45 лет, сообщает "Газета.ру".

"Получено подтверждение из морга. Павел погиб", – сообщил его друг Сергей Остриков.

По его словам, блогер не появлялся на связи с 4 апреля. В тот день он поехал в область в миграционный центр для подачи документов на патент.

Днем в этот же день он сообщил, что успешно подал документы и возвращается в Москву, после чего сообщений от него больше не поступало.

Как отмечается, машина, в которой находился Павел, на большой скорости врезалась в стоящую на 38-м километре Симферопольского шоссе фуру. В машине находились три человека, все они погибли.

Популярность блогеру принес его эпатажный образ, который он представлял в Instagram и на YouTube. Там Павел рассказывал о новинках в сферах моды и красоты.

