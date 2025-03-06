Дело о халатности возбуждено после обнаружения тела пациентки в Орехово-Зуевской больнице

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи возбудили дело о халатности в отношении медперсонала Орехово-Зуевской больницы после обнаружения там тела пациентки, передает пресс-служба СК РФ по Подмосковью.

Накануне, 5 марта, СМИ писали, что в медучреждении начались внутренние служебные проверки по поводу произошедшего. Мертвая женщина была найдена в техническом помещении 19 февраля. Предположительно, тело пролежало там около месяца.

По данным журналистов, ей оказалась 56-летняя Галина С. из Электрогорска, которая была госпитализирована с травмой головы еще 17 января. Отмечалось, что она исчезла через несколько дней после поступления.

Как уточнили в Следственном комитете, сотрудники травматологического отделения больницы сразу же сообщили в правоохранительные органы о безвестном исчезновении пациентки.

В результате под статью подпали и полицейские, которые не исполнили надлежащим образом свои обязанности и не приняли мер к розыску больной и оказанию ей медицинской помощи, отметили в ведомстве.

В настоящее время правоохранительные органы проводят ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Балашихе в легковом автомобиле обнаружили тела двух школьников 2009 года рождения. Подростков нашла в гаражном боксе мать одного из погибших.

По предварительной версии, причиной смерти школьников стало отравление угарным газом. Женщина, обнаружившая подростков, также получила отравление, ей потребовалась медицинская помощь. Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.