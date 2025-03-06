"Коммерсант": в военном госпитале Краснодара 12 человек стали фигурантами дела о взятках

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Массовая коррупция была выявлена в 419-м военном госпитале Краснодара, 12 человек стали фигурантами уголовного дела о взятках. Об этом сообщает "Коммерсант".

Расследование ведет следственный отдел по Краснодарскому гарнизону Следственного комитета России. Согласно документам, дела возбуждены в отношении троих руководителей учреждения, включая начальника госпиталя, заместителя начальника по медицинской части и начальника ведомственной поликлиники ФГКУ "419-й ВГ". Все они обвиняются в получении взяток в крупном и особо крупном размере.

Кроме того, фигурантами дела стали пятеро военнослужащих, подозреваемых в даче взяток, а также двое гражданских лиц, один военный и старшая медсестра, которым вменяется посредничество при совершении правонарушения. Несколько обвиняемых находятся под стражей с середины 2024 года.

Ранее суд заочно арестовал организатора хищения имущественных комплексов Минобороны РФ Сергея Овчинникова, объявленного в международный розыск. Также суд наложил арест на имущество экс-начальника управления проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева и его пособников, которые обвиняются в хищении комплекса Минобороны РФ стоимостью более 700 миллионов рублей.

