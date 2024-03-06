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06 марта, 16:13

Происшествия

Полиция Каталонии не подтвердила утверждения блогера Шария о нападении

Фото: youtube.com/@SuperSharij

Полиция Каталонии не подтвердила заявление украинского блогера Анатолия Шария о том, что на него с супругой совершили покушение, сообщает ТАСС.

"Нам неизвестно ни о каком нападении на этого человека", – заявили в провинциальном отделении каталонской полиции, отметив, что провели проверку информации об инциденте.

Ранее Шарий сообщил, что вооруженные неизвестные напали на него и его жену. Украинский видеоблогер подчеркнул, что его с супругой пытались убить и обстрелять автомобиль. Он добавил, что менее недели назад местные силовики получили информацию о подготовке на него покушения.

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происшествия
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