06 марта, 16:13Происшествия
Полиция Каталонии не подтвердила утверждения блогера Шария о нападении
Фото: youtube.com/@SuperSharij
Полиция Каталонии не подтвердила заявление украинского блогера Анатолия Шария о том, что на него с супругой совершили покушение, сообщает ТАСС.
"Нам неизвестно ни о каком нападении на этого человека", – заявили в провинциальном отделении каталонской полиции, отметив, что провели проверку информации об инциденте.
Ранее Шарий сообщил, что вооруженные неизвестные напали на него и его жену. Украинский видеоблогер подчеркнул, что его с супругой пытались убить и обстрелять автомобиль. Он добавил, что менее недели назад местные силовики получили информацию о подготовке на него покушения.
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