Украинский блогер Шарий сообщил о нападении

Фото: youtube.com/Анатолий Шарий

Неизвестные напали на украинского видеоблогера и журналиста Анатолия Шария в Испании. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, неизвестные напали на них с женой с оружием.

"Только что меня и жену пытались убить, пытались обстрелять автомобиль, автомат с глушителем", – уточнил Шарий.

Он добавил, что менее недели назад местные силовики получили информацию о подготовке на него покушения.

Ранее стало известно, что в Москве между двумя мужчинами возник конфликт, из-за чего один из участников инцидента выстрелил в своего оппонента, предположительно из травматического пистолета, и скрылся. Как сообщили в столичном главке МВД России, потерпевший госпитализирован. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и разыскивают злоумышленника.

