06 марта, 12:07Происшествия
Украинский блогер Шарий сообщил о нападении
Фото: youtube.com/Анатолий Шарий
Неизвестные напали на украинского видеоблогера и журналиста Анатолия Шария в Испании. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
По его словам, неизвестные напали на них с женой с оружием.
"Только что меня и жену пытались убить, пытались обстрелять автомобиль, автомат с глушителем", – уточнил Шарий.
Он добавил, что менее недели назад местные силовики получили информацию о подготовке на него покушения.
Ранее стало известно, что в Москве между двумя мужчинами возник конфликт, из-за чего один из участников инцидента выстрелил в своего оппонента, предположительно из травматического пистолета, и скрылся. Как сообщили в столичном главке МВД России, потерпевший госпитализирован. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и разыскивают злоумышленника.
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