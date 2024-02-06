06 февраля, 18:04Регионы
Кабинки канатной дороги столкнулись на "Красной Поляне" в Сочи
Фото: телеграм-канал Readovka
Несколько кабинок столкнулись на канатной дороге курорта "Красная Поляна" в Сочи. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе курорта.
По информации источника, инцидент произошел из-за обильных осадков в виде дождей. В результате ЧП никто не пострадал, а повреждений самой канатной дороги в связи с проскальзыванием гондол не зафиксировано.
"Канатная дорога приостановила работу на 10 минут, на данный момент работает в штатном режиме", – заключили в сообщении.
Погода в Сочи ухудшилась в ночь на 5 февраля. Сель сошел на участке Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье из-за сильных осадков в регионе. Предварительно, объем происшествия превысил пять тысяч кубических метров.
Аэропорт Сочи вынужден был сменить режим работы на статус "фактической погоды", в связи с чем около 14 самолетов отправились на запасные аэродромы.
Сель сошел на железнодорожные пути на участке от Дагомыса до Лоо
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