При поисках экс-замминистра юстиции обследовано 1,5 тыс кв метров дна Москвы-реки

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Спасатели обследовали видеокамерами 1,5 тысячи квадратных метров дна Москвы-реки в поисках пропавшего экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина. Об этом сообщает РИА Новости.

"По состоянию на 15.00 пробурено 90 лунок, обследовано видеокамерами 1 500 квадратных метров дна Москвы-реки, осуществлено одно погружение водолазами ПСО-1 "Мособлпожспас", – указали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что бывший замминистра юстиции Владимир Ялунин пропал в ночь с 5 на 6 февраля. Он выехал на прогулку на квадроцикле в Одинцовском районе.

Во время поисковой операции неподалеку от села Козино были найдены следы транспортного средства, ведущие к Москве-реке. Позже спасатели нашли и квадроцикл Ялунина.

В поисках пропавшего экс-сотрудника министерства юстиции задействованы криминалисты Следственного комитета. Соответствующее распоряжение отдал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.