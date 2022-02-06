Уголовное дело возбудили в Москве по факту избиения депутата экс-депутата Шингаркина

10:55
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту избиения экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Дело расследуется по статье "Причинение средней тяжести вреда здоровью".
Накануне стало известно, что Шингаркина избили возле офиса на Самотечной улице. Пострадавший находится в больнице, медики подозревают у него перелом носа.
Бывший парламентарий рассказал правоохранителям, что его выслеживали на протяжении недели. Шингаркин назначил преследователям встречу, на которой ему должны были передать послание. Ранее нападавших он никогда не видел.
Ранее в столице совершили нападение на муниципального депутата Александра Закускина. Депутат переходил дорогу, его не пропустил водитель BMW X5. Мужчина постучал в заднее левое стекло машины, после чего из иномарки вышли три человека, один из которых ударил депутата по ногам.
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