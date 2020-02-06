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Общество

15:09

Дело завели из-за нарушения прав инвалида в аэропорту Магнитогорска

происшествия общество транспорт

Фото: airmgn.ru

В Магнитогорске возбудили административные дела из-за того, что женщине в аэропорту пришлось на руках нести ребенка-инвалида. Об этом говорится на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что пассажирка заблаговременно обращалась в службу наземного обслуживания с просьбой помочь в организации посадки на борт 12-летнего ребенка с инвалидностью. В частности, она просила предоставить кресло-коляску.

Женщину с ребенком пропустили на регистрацию вне очереди, однако сопровождать до самолета их никто не стал. Ступенькоход для посадки в салон воздушного судна также предоставлен не был, в результате чего женщине пришлось брать ребенка на руки и нести его самостоятельно.

Известно, что в адрес гендиректора воздушной гавани было внесено представление. В отношении аэропорта и старшего агента службы наземного обслуживания завели дела по факту непредоставления потребителю льгот и преимуществ, установленных законом.

Ранее беременную женщину не пускали на борт в Шереметьево из-за двух собак. Семейная пара летела в Коста-Рику с пересадкой в США. Женщине по медицинским показаниям была предписана услуга Emotional Support Animal, или "животное эмоциональной поддержки", однако в посадке на лайнер пассажирке отказали.

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