Беременную женщину не пускали на борт в Шереметьево из-за двух собак

Пассажиров компании "Аэрофлот" не пустили на борт из-за собак

Беременную женщину с супругом не пустили на борт в аэропорту Шереметьево из-за двух собак. Об этом в своем Facebook рассказал муж пассажирки.

Семейная пара летела в Коста-Рику с пересадкой в США. Женщине по медицинским показаниям была предписана услуга Emotional Support Animal или "животное эмоциональной поддержки".

Как утверждает мужчина, он заранее согласовал с американским представителем "Аэрофлота" провоз двух Биглей в салоне самолета без переноски, но уже в аэропорту сотрудники авиакомпании отказали семейной паре в посадке.

У женщины началась истерика, в связи с чем ей потребовался укол успокоительного. Только спустя два часа менеджеры "Аэрофлота" смогли урегулировать ситуацию.

В ноябре мужчину не пустили на борт с котом. На своей странице в Facebook герой истории Михаил Галин описал, как тяжело его кот Виктор перенес перелет в Россию.

При оформлении на рейс из Москвы сотрудница авиакомпании "Аэрофлот" решила взвесить весь багаж Михаила, включая кота. Оказалось, что полосатый вместе с переноской весит десять килограммов. Мужчину не пустили на борт.