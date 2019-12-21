Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

12:20

Беременную женщину не пускали на борт в Шереметьево из-за двух собак

животные происшествия

Пассажиров компании "Аэрофлот" не пустили на борт из-за собак

Беременную женщину с супругом не пустили на борт в аэропорту Шереметьево из-за двух собак. Об этом в своем Facebook рассказал муж пассажирки.

Семейная пара летела в Коста-Рику с пересадкой в США. Женщине по медицинским показаниям была предписана услуга Emotional Support Animal или "животное эмоциональной поддержки".

Как утверждает мужчина, он заранее согласовал с американским представителем "Аэрофлота" провоз двух Биглей в салоне самолета без переноски, но уже в аэропорту сотрудники авиакомпании отказали семейной паре в посадке.

У женщины началась истерика, в связи с чем ей потребовался укол успокоительного. Только спустя два часа менеджеры "Аэрофлота" смогли урегулировать ситуацию.

В ноябре мужчину не пустили на борт с котом. На своей странице в Facebook герой истории Михаил Галин описал, как тяжело его кот Виктор перенес перелет в Россию.

При оформлении на рейс из Москвы сотрудница авиакомпании "Аэрофлот" решила взвесить весь багаж Михаила, включая кота. Оказалось, что полосатый вместе с переноской весит десять килограммов. Мужчину не пустили на борт.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика