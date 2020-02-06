Движение затруднено на внешней стороне МКАД из-за ДТП

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Движение затруднено в районе 29-го километра МКАД из-за аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Авария с участием восьми машин произошла около 11:50. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины аварии уточняются.

4 февраля несколько машин столкнулись на Тверской улице. Из-за аварии были затруднения у Белорусского вокзала. О пострадавших не сообщалось.

В тот же день авария с участием легковушки и грузовика произошла в столичном районе Хорошёво-Мнёвники. В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля.

