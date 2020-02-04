Авария случилась в районе Хорошево-Мневники, есть пострадавший

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием легковушки и грузовика случилась в столичном районе Хорошево-Мневники. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ ГИБДД.

"В районе дома 110 по улице Нижние Мневники столкнулись легковой и грузовой автомобили", – рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что на месте аварии сейчас находятся сотрудники ведомства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"В результате аварии пострадал водитель легковушки", – добавили в пресс-службе.

Ранее ДТП с участием автобуса и легковушки произошло в Сергиевом Посаде. После столкновения одну из машин охватил огонь. Сообщалось, что в аварии пострадали 2 человека.