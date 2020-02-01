Легковушка врезалась в мачту городского освещения на севере столицы

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Водитель легкового автомобиля врезался в фонарный столб в столичном районе Бескудниковский, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции в Twitter.
Авария произошла в 20:23 в районе дома 48 на Бескудниковском бульваре. В результате ДТП водитель получил травмы. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Ранее четыре легковых машины и заказной автобус с детьми столкнулись на 25-м километре Калужского шоссе. По предварительным данным, в автобусе находилось 12 детей и двое взрослых.