Легковушка врезалась в мачту городского освещения на севере столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель легкового автомобиля врезался в фонарный столб в столичном районе Бескудниковский, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции в Twitter.

Авария произошла в 20:23 в районе дома 48 на Бескудниковском бульваре. В результате ДТП водитель получил травмы. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В 20:23 на Бескудниковском бульваре, в районе дома 48 произошло #ДТП. Водитель, управляя легковым автомобилем,не справился с управлением и наехал на матчу городского освещения. В результате ДТП, водитель пострадал. На месте происшествия работают сотрудники #ГИБДД. — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) February 1, 2020



Ранее четыре легковых машины и заказной автобус с детьми столкнулись на 25-м километре Калужского шоссе. По предварительным данным, в автобусе находилось 12 детей и двое взрослых.