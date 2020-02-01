Авария с участием автобуса с детьми произошла в Москве

Автобус с детьми и четыре легковушки столкнулись на Калужском шоссе

Четыре легковых машины и заказной автобус с детьми столкнулись в столице, передает "Интерфакс".

ДТП произошло на 25-м километре Калужского шоссе. По предварительным данным, в автобусе находилось 12 детей и двое взрослых, никто из них не пострадал.

Перекрыты три из четырех полос шоссе. Причины происшествия выясняются.

31 января две аварии случились в районе 22-го километра трассы А113 в ТиНАО. Один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с двумя автомобилями.

В это же время произошло второе ДТП. Грузовик съехал с проезжей части в кювет и перевернулся. Сотрудники сообщили об этом в полицию, вызвали экстренные службы и оказали первую помощь всем пострадавшим.