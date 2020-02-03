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Происшествия

03 февраля, 22:19

Два человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушками в Сергиевом Посаде

происшествия ДТП

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В подмосковном Сергиевом Посаде произошла авария с участием трех легковых автомобилей и автобуса. Об этом проинформировали в пресс-службе областного главка МВД России.

Инцидент случился на 8-м километре Новоугличского шоссе. В результате ДТП пострадали два человека.

Также сообщается, что после столкновения одна из легковушек загорелась. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДТП, обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее два человека погибли в аварии в Москве. ДТП произошло на улице Свободы. По предварительным данным, внедорожник врезался в дерево.

Два человека погибли в ДТП на улице Свободы в Москве

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