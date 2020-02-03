Два человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушками в Сергиевом Посаде

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В подмосковном Сергиевом Посаде произошла авария с участием трех легковых автомобилей и автобуса. Об этом проинформировали в пресс-службе областного главка МВД России.

Инцидент случился на 8-м километре Новоугличского шоссе. В результате ДТП пострадали два человека.

Также сообщается, что после столкновения одна из легковушек загорелась. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДТП, обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее два человека погибли в аварии в Москве. ДТП произошло на улице Свободы. По предварительным данным, внедорожник врезался в дерево.