Лжебанкир похитил со счета столичного пенсионера 700 тысяч рублей

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Лжебанкир похитил со счета пожилого мужчины крупную сумму денег, сообщает Агентство "Москва".

В правоохранительные органы с сообщением о краже обратился мужчина 1948 года рождения. Выяснилось, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка.

Злоумышленник обманом завладел реквизитами банковской карты потерпевшего и снял с нее 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. Личность преступника устанавливается.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту кражи денег у ведущего телеканала "Пятница". По словам пострадавшего, ему позвонила незнакомая женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Она сказала, что банковский счет журналиста уязвим для мошенников. Затем она получила доступ к push-уведомлениям с кодами подтверждения операций, после чего похитила более 200 тысяч рублей.