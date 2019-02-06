Семья Уилана обратилась к членам Конгресса США

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Родственники американца Пола Уилана, задержанного в России по подозрению в шпионаже, предлагают членам Конгресса США разработать законопроект о правах арестованных за пределами страны граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на брата задержанного Дэвида Уилана.

Дэвид утверждает, что сотрудники посольства США навещали Пола 4 февраля, но он не смог подписать согласие на отмену положений Закона о неприкосновенности частной жизни.

"Мы направили членам Конгресса проект документа, призванный ликвидировать пробелы в Законе о неприкосновенности частной жизни", – заявил Дэвид Уилан.

Он подчеркнул, что если американское правительство не сможет предпринимать меры, не имея при этом информации, которую оно не способно получить, то его соотечественники, приезжающие в Россию, окажутся в трудной ситуации.

28 декабря ФСБ задержала Пола Уилана при проведении шпионской акции. Было возбуждено уголовное дело. При задержании он имел при себе сведения, содержащие государственную тайну.

Родные Уилана рассказали, что он приехал в Москву на свадьбу к другу. При этом мужчина регулярно бывал в России с 2007 года. Законность заключения под стражу подтвердили в Мосгорсуде.